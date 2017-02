“Maquinário da Seaprof está abandonado há dois anos em Cruzeiro do Sul”, diz Luiz Gonzaga

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 21/02/2017 11:32:21

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) voltou a denunciar na manhã desta terça-feira (21), o que classifica como abandono do maquinário da Seaprof no município de Cruzeiro do Sul. Gonzaga apresentou fotografias de caminhões e tratores dentro de um matagal, destacando que enquanto as maquinas estão jogadas, os produtores rurais reclamam da falta de ramais e estradas para escoar a produção dos pequenos agricultores.

“Maquinário da Seaprof está abandonado há dois anos em Cruzeiro do Sul. Recebi telefonemas de moradores de Cruzeiro do Sul denunciando o caos que se encontra naquela cidade. Os ramais não dão condições de trafegabilidade e os maquinários da Separof que deveriam estar atendendo os produtores estão parados há quase dois anos no pátio da secretaria. Isso é um absurdo”, ressalta o oposicionista.

Segundo o parlamentar, “o mato tomando de conta. O caminhão de cor branca está ficando preto de pegar chuva, e a separof não está dando assistência aos produtores rurais. Parte do maquinário foi comprado com recursos do BNDES para ajudar na produção, mas infelizmente, o governo irresponsável que aí está não tira o maquinário do pátio. Como se não bastasse os ramais também não dão trafegabilidade”.

Gonzaga afirma que uma associação de produtores de leite com 47 associados foi reduzida a oito. “Como vamos produzir se não temos estradas e ramais para escoar?Andei em 19 municípios e em todos a reclamação é a mesma, principalmente em relação aos ramais. O governo petista abandonou o setor produtivo. Pessoas estão tentando vender suas terrinhas para mudar para cidade”, finaliza Gonzaga.

O deputado Lourival Marques (PT) questionou a denúncia do oposicionista. “O deputado fala de três tratadores e dois caminhões que estavam cedidos ao sindicato rural de Cruzeiro do Sul e foram entregues sem condições de uso. E os outros 400 equipamentos que estão fazendo com que as pessoas possam ter melhoria de renda? Vamos andar, vamos procurar informações, deputado”, ressalta.

Marques isentou o governo do Acre pela responsabilidade com a manutenção de ramais. “Quem tem reponsabilidade com ramais são as prefeituras. O governo faz parcerias, mas quem é responsável é a prefeitura. O governo não é responsável por ramais”. Ele rebateu ainda o suposto abandono de rodovia estaduais apresentado por Jairo Carvalho. “Se tiver três quatro buracos na estrada de é porque estamos no período invernoso”, destaca.