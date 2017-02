Inscrições para Cursos Técnicos EaD do IFAC seguem até dia 2

Da redação ac24horas - 21/02/2017 09:07:07

O programa de Ensino a Distância (EaD), do Instituto Federal do Acre (IFAC) está com inscrições abertas para cursos técnicos, em três cursos, com 200 vagas disponíveis.

Os interessados que residem em Porto Acre, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro podem participar da seleção. O prazo final para concorrer às vagas disponíveis é até o dia 2 de março.

Os cursos oferecidos pelo EaD abrangem as áreas técnicas em Meio Ambiente, Administração e Vendas. Para concorrer a uma vaga é necessário que o participante tenha concluído o ensino médio.

O resultado final do Processo Seletivo 2017/1, uma vez homologado, será divulgado no dia 8 de março, a partir das 18h, no site do IFAC – www.ifac.edu.br, bem como no Portal de EaD – ead.ifac.edu.br.