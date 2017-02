Heitor não aceita fazer troca-troca e se torna presidente da CCJ da Aleac

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 21/02/2017 23:08:02

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

O deputado Heitor Júnior (PDT) recusou o convite do governador Sebastião Viana (PT) e não aceitou fazer troca-troca para ocupar o lugar do secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, que por sua vez ocuparia o cargo de deputado estadual por alguns meses. Um dos fatores que pesou para recusa de Heitor foi que seu grupo político fechou questão para ele não deixar o mandato e continuar o trabalho de acolhimento aos portadores do vírus da hepatite em todo o Estado.

Outro fator que também foi influenciou foi sua escolha para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Aleac, local por onde passam todos os projetos encaminhados pelo chefe do Executivo. “Estou fora da Secretaria de Pequenos Negócios. Meu grupo familiar e amigos não concordaram com esse desafio. Fui eleito deputado e estarei usando minhas prerrogativas para executar um bom trabalho em favor da sociedade acreana. O cargo da CCJ foi um entendimento parlamentar”.

O deputado deixa evidente que foi difícil resistir o brilho dos olhos do governador Sebastião Viana, mas o seu grupo político viu pouca vantagem no troca-troca entre ele e o jovem Henry Nogueira. Portanto, Heitor Júnior fica em seu mandato e comandando e CCJ e Nogueira permanece atendendo as necessidades das pessoas que precisam de uma forcinha para iniciar um pequeno negócio. Enquanto o jogo de sedução do Poder Executivo deverá mirar outros alvos no Poder Legislativo.

Barril de pólvora



Durante a sabatina a Alexandre de Moraes, indicado para ministro do STF, o senador Sérgio Petecão (PSD) alertou para a crise diplomática que se instalou após a polícia boliviana invadir o Acre e prender um cidadão brasileiro, no município de Epitaciolândia. Petecão destaca que o presidente da Bolívia, Evo Morales é recebido com tapete vermelho no Brasil, mas os cidadãos brasileiros estão sendo constantemente maltratados pelos agentes de segurança do país vizinho.

Segundo o senador, o “sequestro” do brasileiro revoltou toda a população de Epitaciolândia, e abre um precedente perigoso. Ele afirma que denunciou o episódio ao Itamarati, alertando para o momento de insegurança no Estado com a guerra de facções, o que poderá colocar em perigo a população com um possível ataque aos caminhões carregados de combustível que estariam impedidos de atravessar a fronteira para abastecer o Departamento de Pando, na Bolívia.

Aniversário do buraco



Hoje recebi uma mensagem e uma fotografia enviada por um dos meus três leitores. Segundo ele, caminhoneiros se reuniram na manhã de terça-feira (21) para comemorar o aniversário de cinco anos de um buraco na BR 364, no quilômetro 65, após a Vila Campinas, sentido Rio Branco/Porto Velho. A festinha do buraco teve direito bolo com velinha, refrigerante e parabéns para você. O carinho dos caminhoneiros pelo buraco é grande, mas eles esperam que que os repostáveis pela manutenção da rodovia não deixem ele atingir a maioridade pode ele casar e constituir família.

Ele também merece um Oscar pelo conjunto da obra

DIÁRIO DA ALEAC

A partir dessa atualização, estaremos trazendo um resumo dos discursos que acontecem nos três dias de sessão ordinária da Aleac. Meus três leitores e a população do Acre merecem saber quais as preocupações de seus representantes no Poder Legislativo. É o blog do Ray contribuindo para levar as propostas e denúncias dos deputados estaduais a todos os eleitores da nossa querida capital mundial da economia sustentável, modelo interplanetário de desenvolvimento econômico.



Jairo Carvalho

O deputado Jairo Carvalho (PSD) rasgou elogios para o senador Sérgio Petecão (PSD) pela agenda para discutir a questão da segurança com o governador Sebastião Viana. Ele aproveitou para alfinetar o governo, destacando o que ele classifica como carências e necessidades da Polícia Militar. “Enquanto os bandidos estão com fuzis, muitas das vezes os policiais estão com revolveres, colete vencido”. Carvalho propôs uma audiência pública com as polícias para debater como o governo do Acre vai aplicar a emenda de bancada de R$ 70 milhões destinadas a área de segurança.

Raimundinho da Saúde

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) anunciou que a convocação dos concursados da saúde deverá começar na sexta-feira. Ele manifestou preocupação com a manutenção de “apadrinhados”, mesmo com a recomendação do MP para o desligamento dos irregulares. “Os novos concursados devem entrar sem plantão extra. Isso porque a maioria dos que estão sendo desligados poderão ser convocados. Estou preocupado que apadrinhados políticos continuem. Se ficar algum servidor que não seja de extrema necessidade, eu vou denunciar aqui nesta tribuna”, disparou.

Daniel Zen

O deputado Daniel Zen (PT) anunciou o presente de carnaval que os servidores receberão com a apresentação dos projetos de Lei que fazem a recomposição de salários e alterações nos PCCRs dos servidores nas áreas de saúde, educação, segurança, gestão e produção. Segundo o petista, os projetos que foram enviados antes por conta da lei de responsabilidade fiscal. Zen destacou que a tudo só estaria sendo possível graças ao trabalho da equipe de governo, além da capacidade administrativa de Sebastião Viana. Nada de interesse político no pleito de 2018.

Luiz Gonzaga

O pequeno tucano Luiz Gonzaga (PSDB) continua voando alto. Ele denunciou o que classifica como sucateamento da Seaprof no município de Cruzeiro do Sul e a falta de manutenção dos ramais que impossibilita o escoamento da produção. “Como vamos produzir se não temos estradas e ramais para escoar? Andei em 19 municípios e em todos a reclamação é a mesma, principalmente em relação aos ramais. O governo petista abandonou o setor produtivo. Pessoas estão tentando vender suas terrinhas para mudar para cidade. Os ramais também não dão trafegabilidade”.

Jonas Lima

O deputado Jonas Lima (PT) rebateu a denúncia de Luiz Gonzaga e ligou a metralhadora giratória contra o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). “Os prefeitos têm que ter esta consciência que os ramais são de suas responsabilidades. O prefeito de Cruzeiro do Sul assumiu ontem e criou 600 cargos. Como pode fazer ramal e cuidar da produção se pensa apenas em criar cargos? Daí falam que é culpa do PT. Eu queria que cada um político deste estado assumisse sua parte. O choro de surubim aqui é porque o prefeito dele está pedindo ramal, porque prometeram na campanha e não fizeram”.

Lourival Marques

O deputado Lourival Marques (PT) também elogiou a decisão de Sebastião conceder reajuste salarial no ano que antecede as eleições gerais. “Isso só pode ser feito quando tem uma administração responsável que aplica as finanças do Estado de maneira correta”. O petista rechaçou a denúncia de Gonzaga. “Ele apresenta um exemplo de três tratores e dois caminhões que estavam, cedidos ao sindicato rural e foram entregues sem condições de uso. E os outros 400 equipamentos que estão fazendo com que as pessoas possam ter melhoria de renda?”. Questiona o líder do PT.

Jenilson Leite

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) elogiou os projetos que reajustam os salários dos servidores estaduais. “Estamos falando de projeto de reajuste salarial em um momento conturbado na economia brasileira. Estamos num momento muito difícil na história da saúde e segurança pública. Sobretudo, com o crime organizado mais ousado e estamos presenciando o esforço das forças de segurança para combater. E neste cenário é que estamos recebendo os projetos que vão reajustar os salários de acordo com o que foi pactuado com os servidores”. Leite disse que o debate envolverá os servidores.

Gerlen Diniz

O deputado Gerlen Diniz (PP) começou seu discurso elogiando a “liderança” de Gladson Cameli (PP). Para ele, “não tem mais como esconder a vontade popular. Gladson Cameli não é candidato por vontade própria, mas porque foi escolhido pela população. Em seguida criticou o afogadilho do governo para aprovar os PLs que reajustam os salários dos servidores. “Não é aumento salarial, mas reposição de perdas. Precisamos analisar com cuidado para não cair nas pegadinhas. Se for para o bem do servidor, vamos votar com certeza”, ressalta o progressista.

Heitor Júnior

O deputado Heitor Júnior (PDT) falou da ação de saúde que a associação de portadores de hepatites que realizou exames rápidos no prédio da Aleac. “Um trabalho fantástico que precisa ser lavado a todos os municípios. Quanto mais nós fazemos os testes rápidos, mais diagnósticos nós temos positivados. É preocupante a quantidade de portadores de hepatites que não sabem que têm a doença. Uma nota do Ministério da Saúde revela que são mais de 40 mil portadores que não sabem que têm a doença”.

Eliane Sinhasique

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) voltou a falar de transporte públicos de passageiros em Rio Branco. De acordo com a peemedebista, alguns ônibus estariam circulando em desconformidade com as normas de ordenamento jurídico do trânsito. “Qualquer pessoa que anda com seu IPVA vencido tem o veículo apreendido, mas as empresas de ônibus não querem pagar absolutamente nada. Demitem cobradores, pagam mal os funcionários e estaria alegam que gastam mais um milhão com a manutenção do terminal urbano Um dado mentiroso e maquiado”.

Doutora Juliana

A deputada Doutora Juliana (PRB) lamentou a morte da mãe do deputado André Vale (PRB) e falou da fiscalização realizada nos postos de gasolina, através de um de seus requerimentos. “Foi uma fiscalização para resguardar o direito de nosso consumidor. O Procon acionou a ANP que prontamente veio ao estado para operação de fiscalização junto aos postos de gasolina. Nas análises realizadas não foi encontrada nenhuma desconformidade. A gente tem aquela tranquilidade de consumir. Agradeço a Agência Nacional do Ppetróleo. Onde houver relação de consumo, nosso mandato estará presente”.