Ensino Fundamental: Publicado edital para admissão de estudantes no Colégio da Policia Militar do Acre

Da redação ac24horas - 21/02/2017 09:01:52

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 21, o Edital Nº 001/2017, que fixa o período de inscrição para processo seletivo de admissão de alunos no Colégio da Polícia Militar do Acre. As inscrições terão início nesta quinta-feira (23).

As vagas são destinadas aos estudantes aptos a cursarem os seguintes anos letivos: 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, período letivo de 2017. Os inscritos passarão por avaliação escolar e o resultado final será anunciado dia 13 de março.

Inicialmente serão ofertadas 280 (duzentos e oitenta) vagas para o Ensino Fundamental, dentro dos limites de idade estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação do Acre.

Confira o quadro de vagas e também o calendário de inscrições e prazos.