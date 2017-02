Durante revistas no presídio de Rio Branco, agentes apreendem pistola, facas, drogas e celulares

João Renato Jácome - 21/02/2017 14:29:29

As ações rotineiras de revistas nas celas dos presídios do Acre, continuam dando resultado. Nesta terça-feira, dia 21, os trabalhos foram finalizados com a apreensão de 12 celulares, além de uma pistola e 48 facas artesanais. Os agentes penitenciários também localizaram e apreenderam vários tipos de droga.

Os trabalhos, realizadas no Pavilhão “A” do complexo prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), contaram com o apoio de homens das polícias Militar e Civil. Para o desencadeamento dos trabalhos, os setores de inteligência dos órgãos contaram com informações sigilosas repassadas por fontes.

Sobre a pistola, esclareceu a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário (ASSPEN), ela “acabou sendo encontrada em uma estrutura de cimento que é usada como cama pelos apenados”. No local, os detentos se identificam sempre como membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.