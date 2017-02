Cruzeiro contabiliza cinco homicídios em menos de dois meses

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 21/02/2017 16:13:32 Corresponde no Vale do Juruá

Em pouco mais de 50 dias, o município de Cruzeiro do Sul já contabiliza cinco homicídios – todos eles com características semelhantes, segundo o delegado de Polícia Civil, Lindomar Ventura. Disputas entre grupos criminosos por território e tráfico de drogas podem ser a motivação dos crimes.

Na manhã desta terça-feira, 21, houve mais um registro de violência. Um homem de 33 anos sofreu um atentado ao sair de uma audiência na Cidade de Justiça, no bairro Santa Terezinha. Ele levou três tiros e se encontra internado no hospital da cidade, onde precisou passar por procedimento cirúrgico.

Ontem, 20, Ítalo Almeida de Souza, 32, foi morto com três tiros desferidos do interior de um veículo preto. A vítima estava em frente à sua casa, no bairro São José, quando sofreu o atentado. Até agora ninguém foi identificado.

Segundo Ventura, a polícia investiga os assassinatos. Uma motocicleta preta, marca Fan, que teria sido usada em alguns dos atentados, está sendo procurada pelos agentes.

O delegado não descartou que o tráfico de drogas tenha motivado os homicídios. Segundo ele, há pouco tempo atrás as apreensões de entorpecentes chegavam a no máximo dois ou três quilos na cidade. “Hoje nós estamos conseguindo fazer apreensões de 40 quilos de drogas”, disse ele, acrescentando que nos últimos dois meses houve incineração de quase sem quilos de entorpecente.

Ventura cobra uma ação mais enérgica no que diz respeito à fiscalização das fronteiras com os países produtores de cocaína. A responsabilidade é do governo federal.

Resposta rápida

“Crimes contra a vida sempre acarretam uma grande comoção popular. Por isso procuramos dar respostas rápidas à sociedade [quanto à elucidação dos casos]”, concluiu o delegado Lindomar Ventura.