Corram para as colinas: Cesário deve ser o novo presidente do PT no Acre

Marcos Venicios, do ac24horas - 21/02/2017 06:42:21

Internamente é um assunto batido dentro do PT, devido a complexidade do tema ou vergonha de ser exposto. O fato é que o militante cueca apertada Cesário Campelo Braga deve substituir Ermicio Sena na presidência do Partido pelos próximos dois anos. O assunto veio a tona com requintes de crueladade no Bar da Sapatão, lá no bairro Floresta. Segundo uma das linguas ferinas, o nome do petista foi colocado goela abaixo a mando do governador Sebastião Viana e do deputado federal Léo de Brito, este último patrão de Campelo.

Cueca apertada

Até o momento nenhuma grande liderança do PT local teve coragem de andar com Cesário de mãos dadas e anunciá-lo. É aquela velha história da namorada feia – beija, mas não assume. Os encontros são apenas as escondidas. Existe um descontentamento dentro do partido. É unanime: como trocar o Ermicio Sena, que apesar dos pesares, tem uma postura mais lúcida do que qualquer outro cueca apertada?

Grupo Forte

A escolha de Cesário evidencia a força politica do grupo do deputado federal Léo de Brito dentro do governo. “O menino do PT” que agora é parlamentar detêm duas grandes secretarias de Estado em suas mãos e uma gama de cargos comissionados. A cúpula petista, ou seja, a DR trabalha para que Léo de Brito seja o candidato mais votado na câmara em 2018. Só que para isso trabalha minando os próprios “companheiros” como por exemplo o deputado Angelim. Uma coisa não se pode negar, Cesário é petista puro.

Teatro

Apesar de já estar definido, o Partido dos Trabalhadores fará aquele famoso teatrinhoem forma, para afirmar que Cesário foi escolhido pelas bases. Ele deve ser anunciado oficialmente após o carnaval.

Quase R$ 300 milhões

O Estado do Acre pode receber ainda este ano, dependendo de entendimento da Câmara e Senado, mais de R$ 290 milhões oriundos da segunda fase da lei de repatriação.

Fim das férias

Terminou a vida boa. A partir de agora dou o devido descanso ao amigo Ray Melo, que vai curtir uma merecida folga durante o carnaval. Quer falar comigo? Manda um e-mail no veniciosferreira@gmail.com.