Célio Gadelha diz que não vai retirar sua assinatura da CPI do Transporte Coletivo

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/02/2017 11:14:05

O vereador Célio Gadelha (PSDB) desmentiu boatos veiculados nas redes sociais e nos bastidores da política de que ele estaria disposto a retirar sua assinatura da CPI do Transporte Coletivo, prevista para ser instaurada na Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, com o objetivo de apurar a relação de contrato entre a prefeitura de Rio Branco e as empresas de ônibus.

“Venho aqui esclarecer boatos sobre a CPI, de que eu ia retirar a minha assinatura da CPI. Em momento algum eu comentei ou mencionei que iria retirar minha assinatura”, disse.

A CPI obteve as seis assinaturas necessárias para sua instauração na Casa. Os membros da Comissão serão escolhidos nesta quinta-feira.