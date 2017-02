Após governo anunciar reajuste, Gerlen Diniz afirma que servidores não receberão aumento, mas reposição de perdas

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 21/02/2017 12:22:17

A “pressa” do governo do Acre aprovar os projetos que reajustam salários de algumas categorias e alteram PCCS de servidores públicos estaduais foi questionada na manhã desta terça-feira (21) na Aleac. O deputado Gerlen Diniz (PP) disse que estaria preocupado com a pressa na votação estipulada para acontecer até quinta-feira.

“Fui um dos maiores defensores de reajustes para os servidores, porque chegava reajustes pontuais para a defensoria, delegados, mas as outras categorias não recebiam benefícios. Isso me faz lembrar o episódio do décimo terceiro, quando o governador falava de crise, mas saiu como herói quando anunciou o pagamento”.

Segundo Diniz, Sebastião Viana saiu como herói quando ao pagamento de décimo terceiro alegando crise. Agora, ele consegue dar aumento sem ter dinheiro em caixa. É um santo. A verdade é que havia dinheiro para pagamento do décimo terceiro e há dinheiro para reposição salarial, porque não é aumento, mas reposição da inflação”.

O progressista afirma que não viu os projetos, mas pode afirma que o reajuste “será a conta gosta, parcelado, vai terminar próximo das eleições do ano que vem. Não é aumento salarial, mas reposição de perdas. Precisamos analisar com cuidado para não cair nas pegadinhas. Se for para o bem do servidor, vamos votar com certeza”, finaliza.

O líder do PT, Lourival Marques disse que a “votação dos projetos vai beneficiar um grupo muito grande de servidores que ao longo de 18 anos de governo do PT, que tem respeitado e discutido os reajustes salariais com todas as categorias de servidores”. O petista destaca que a situação do Acre é confortável diante de grandes estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que parcelaram pagamentos do ano passado.

“Iniciamos 2017 com uma crise, mas comparando com os grandes estados que estão quebrados e devendo décimo terceiro, janeiro e fevereiro, mostramos o compromisso de um líder como Tião Viana, que quer terminar seu mandato em 2018, com muita responsabilidade. Isso só pode ser feito quando tem uma administração responsável que aplica as finanças do Estado de maneira correta”, destaca Lourival Marques.

Presente de carnaval

O líder do governo, Daniel Zen (PT) anunciou o envio dos projetos que tratou os projetos de reajuste salarial dos servidores estaduais como um presente de carnaval. Segundo o petista, os projetos de lei fazem a recomposição de salários e alterações nos PCCRs dos servidores nas áreas de saúde, educação, segurança, gestão e produção que contemplarão diversas áreas da máquina estadual

Zen destaca que os projetos não teriam sido enviados antes por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o governista, o governo demonstra austeridade e responsabilidade num momento de grave turbulência financeira e aguda crise política que sacodem os estados brasileiros que sofrem com a falta de receita e os atrasos nos pagamentos de salários de servidores públicos.

O petista ressalta que aumento só é possível porque o governo do Acre reduziu o custeio da máquina e aumentou a arrecadação. “Acompanhei o processo de negociações com a educação. Aguardávamos ansiosos por este momento da chegada dos projetos de lei, que só foi possível graças a força tarefa liderada pela Casa Civil que concentrou os esforços para fossem encaminhados na data de hoje”, acrescenta Zen.