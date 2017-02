Sehab publica portaria com nome de 128 contemplados com casa populares do Cidade do Povo

Da redação ac24horas - 20/02/2017 08:39:00

A Secretária de Estado de Habitação de Interesse Social (Sehab) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 20, a Portaria N. 024, com a lista dos beneficiados com casas populares do Cidade do Povo.

A lista com os 128 sorteados consta no edital na seguinte ordem: nome, CPF, quadra e casa. A publicação é uma exigência a Portaria de Nº 595, de 18 de dezembro de 2013, do Ministério das Cidades e o princípio da publicidade, que norteia os atos da Administração Pública, nos Termos do Art. 37, caput da Constituição Federal de 1.988.

Confira a lista dos contemplados: