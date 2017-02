Sebastião recebe Petecão, Rocha, Gladson e governistas em seu gabinete para reunião sobre segurança pública

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/02/2017 10:57:07

A busca por soluções contra a criminalidade no Acre colocou, na manhã desta segunda-feira, frente a frente na mesma sala de reuniões e com os mesmos propósitos, o governador Sebastião Viana e a bancada federal do Acre, incluindo os parlamentares de oposição.

Ao lado do governador Sebastião Viana, o senador Sérgio Petecão (PSD), coordenador da bancada, proponente da reunião, disse que os parlamentares acreanos estão buscando via Secretaria Nacional de Segurança Pública a liberação de R$ 70 milhões, aprovados ano passado, para investimentos no setor.

Viana agradeceu, mas disse que a prioridade é garantir que esse dinheiro seja investido na aquisição de equipamentos.

“Esse é um tema que nos une. O senhor sente na pele. Qual é o governador que não queria acabar com o problema da violência? Lógico que todo mundo sabe que o senhor quer acabar. Mas antes de acabar é horrível a sensação de insegurança”, afirmou Petecão.

O tempo todo ao lado de Petecão, major Rocha, do PSDB, ficou quase que frente a frente com Viana, seu principal adversário político.

Na reunião não teve como não surgir o tema política quando Petecão lembrou ao governador: “A nossa divergência política sem sempre vai ter”. Sebastião respondeu: “Claro, mas deixa lá pra eleição”.

Alan Rick (PRB) elogiou a iniciativa ao dizer que “no momento em que a gente enfrenta essa crise de criminalidade a bancada está unida, governandor”.

O deputado federal Major Rocha ressaltou a sensibilidade da bancada em relação a segurança da população e pelo grave momento vivido: “Vi o medo da população em uma lanchonete daqui de Rio Branco, onde estavam todo preocupados com quem eram as pessoas que chegavam e isso me preocupou muito”.

Segundo Rocha, no Acre existe o grave problema da fronteira aberta, onde passa quem quer, como foi no caso dos haitianos: “Esse tipo de situação precisa ser contida, permitindo o fluxo de pessoas e cargas, mas com fiscalização adequada e impedindo o acesso de criminosos e das drogas”.

Participaram também do encontro os deputados federais Léo de Brito (PT) e Moisés Diniz (PC do B) e o senador Gladson Cameli (PP).

Com participação de Régis Paiva