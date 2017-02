Representantes de 11 partidos de oposição se reúnem em café da manhã e tentam desfazer racha

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/02/2017 11:38:31

Um acontecimento quase que inédito na política recente do Acre: a oposição conseguiu se reunir. O encontro aconteceu durante um café da manhã no escritório do senador Gladson Cameli (PP) em Rio Branco.

Representantes de 11 partidos de oposição, entre eles: PSDB, PP, PMDB, PSD, e DEM conversaram e discursaram sobre unidade para ir para a disputa eleitoral em 2018 juntos.

Tomaram café ao redor da mesma mesa: Márcio Bittar e Major Rocha, ambos do PSDB; Bocalom, do DEM, Sérgio Petecão, do PSD, e Gladson Cameli, PP.

A reunião aconteceu logo após uma avalanche de críticas da opinião pública contra os possíveis rachas dentro das diversas vertentes da oposição. Diferentes candidaturas no campo majoritário vieram à tona na semana passada. Mas a ideia dos caciques de oposição, pelo menos na foto, é registrar um novo entendimento.

“Eu não tenho problema em retirar meu nome para o Senado e ir para federal” disse Bocalom ao afirmar que pela unidade da oposição está disposto a abrir mão de uma disputa pelo Senado.

Sobre o governo, ele disse que é consenso no grupo o nome de Gladson Cameli. “Acho que isso é quase que um consenso geral o nome do Gladson para o governo”, completou.