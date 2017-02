“Quem ganha com isso é a nossa população”, diz Sebastião Viana sobre reunião com a bancada federal

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/02/2017 14:52:14

O governador Sebastião Viana postou em sua página no Facebook uma foto da reunião com a bancada federal do Acre, na Casa Rosada, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 20.

Elogiando o trabalho das polícias, Viana disse que o Estado vai “seguir firmes na luta contra a criminalidade” e “quem ganha com isso é a nossa população”.

O governador informou que anualmente, o governo tem custos de R$474 milhões com a Segurança e que “a bancada federal garantiu repassar mais R$70 milhões de emendas específicos para investimentos”. “Nós já temos outros R$62 milhões garantidos”, completou.

A reunião reuniu os deputados federais Major Rocha (PSDB), Léo de Brito PT), Moisés Diniz (PC do B), Alan Rick (PRB) e os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP).