Pró-Saúde convoca mais sete servidores aprovados em concurso

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 20/02/2017 09:12:16

O Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) convocou mais sete aprovados do último concurso e cuja lista de classificação foi publicada ainda em 16 de JUNHO de 2014. Os novos servidores agora devem procurar os setores específicos para entregar os documentos e exames admissionais. A publicação pode ser acessada na íntegra junto ao site do Diário Oficial do Estado (DOE, <http://www.diario.ac.gov.br/>, edição desta segunda-feira.

Os documentos pessoais devem ser entregues na quinta-feira (23) no Pró-Saúde, localizado na Rua Coronel José Galdino, nº 479, Bairro Bosque das 08:00 as 12:00 e 14:00 às 18:00. Os exames Laboratoriais devem ser entregues na sexta-feira (24) em local a ser indicado no ato da entrega da documentação. Os exame médico admissional será realizado no dia 02 de março na sede do Pró-Saúde, das 14:30 às 18:00.

O candidato deverá apresentar, os originais e cópias de: Cédula de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Carteira de Trabalho (CTPS); Carteira de vacina; Comprovante de Residência atualizado; Declaração de comprovação que está regularmente matriculado em uma instituição de ensino; Certificado de Conclusão de Nível Fundamental ou Médio e/ou Histórico Escolar (quando for o caso); Certificado de Reservista (Sexo masculino maior de 18 anos), além de duas fotos 3×4.

Se o Aprendiz for menor de 18 anos, é necessário cópia dos documentos dos responsáveis. É preciso ainda apresentar os demais documentos exigidos no Edital de Abertura, de 16 de Maio de 2014 de acordo com exigência específica de cada cargo.

Serão aceitas cópias simples acompanhadas dos originais para os documentos. Os candidatos que deixarem de entregar exames e/ou documentos nas datas e horas estabelecidas no edital serão eliminados do certame e considerados inaptos.