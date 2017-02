Policial acreana é campeã do maior evento de Crossfit da América Latina, em São Paulo

Assessoria - 20/02/2017 07:26:53

A policial militar do Acre, sargento Muana Kerlla sagrou-se campeã com sua equipe da categoria elite do maior campeonato de Crossfit da América Latina.

O Monstar Séries foi realizado na cidade São Paulo, durante este final de semana (17 à 19). Além de atletas Brasileiros, estiveram presentes competidores de Estados Unidos, Canadá, Itália e toda América Latina.

A sargento Kerlla, venceu na categoria Elite (RX) times. E durante entrevista para o canal no YouTube, CossTV lembrou dos fãs acreanos e dos colegas de farda.

“Um beijo para galera do Acre e para a polícia militar do estado, a melhor Polícia Militar do país”, finalizou.