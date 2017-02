Polícia Federal do Acre apreende 12 kg de cocaína na Tucandeira

Da redação ac24horas - 20/02/2017 18:15:24

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 12Kg de cocaína no Posto de Fiscalização Tucandeira, município de Acrelândia, na manhã deste domingo, 19.

Uma equipe de Policiais Federais realizava uma fiscalização nos veículos que entravam e saiam do Estado com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas interestadual.

Durante as buscas em caminhão que saía do Estado do Acre com destino a Cuiabá/MT, os Policiais localizaram a droga escondida embaixo do banco do veículo.

O condutor do veículo, um homem de 40 anos, natural de Goiânia/GO, admitiu ter recebido a droga em Rio Branco/AC e iria transportar para Cuiabá/MT.

Com a continuidade das investigações será possível identificar o fornecedor e o financiador do esquema criminoso. A formalização do flagrante foi realizada na Sede da Polícia Federal em Rio Branco.