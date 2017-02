Policia Civil prende seis homens, em Rio Branco, envolvidos tráfico, roubo, furto e estupro

Da redação ac24horas - 20/02/2017 09:58:21

A Polícia Civil apresentou na manhã desta segunda-feira (20), seis pessoas que estavam sendo investigadas pelo crime de associação criminosa, roubo, furto, tráfico de drogas e até estupro. A prisões vinham ocorrendo desde a última quarta-feira (15) e terminaram na noite de domingo (19). Ao todo foram mais de 40 prisões.

Foram apresentados, Francisco Nascimento de Oliveira, sentenciado há seis anos e seis meses e preso na região central de Rio Branco. Janglesson Veríssimo com sentença de 4 anos em regime fechado, preso no bairro Conjunto Esperança. Thalesson Campos da Silva, sentenciado há seis anos de prisão, preso no bairro Vila Betel, Jucemar da Silva Barreto, considerado evadido do sistema prisional, preso no bairro Nova estação. Cairo Vasques Oliveira, também considerado evadido do presídio, preso no bairro Wilson Ribeiro e Antônio Socorro Ferreira de Lima, sentenciado há 16 anos e com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Este foi preso na Avenida Nações Unidas.

De acordo com o delegado Karlesso Néspoli, responsável pelas prisões, a ação que culminou na prisão dos suspeitos fazem parte das diversas operações que estão sendo deflagradas no estado com o objetivo de combater as facções criminosas e coibir novos crimes contra o patrimônio público e privado, e até crimes contra a vida.

“Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos suspeitos pra força probatória das investigações. Foi uma semana com mais de 40 prisões de pessoas que estavam consideradas foragidas da justiça, outras pelos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e até estupro. As operações devem continuar e não tem tempo pra cessar e também as investigações com relação a membros de facção criminosas”, disse o delegado Karlesso Néspoli