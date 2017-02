Nações Unidas vai apoiar programa da Secretaria de Saúde

João Renato Jácome - 20/02/2017 10:30:34

Representantes do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), órgãos ligados às Nações Unidas (ONU), enviaram técnicos ao Acre na semana passada. Da agenda, uma informação chamou a atenção: os organismos internacionais vão apoiar o programa Primeira Infância Acreana (PIA), da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

A novidade, informada pelo governo do Acre no site da Secretaria de Comunicação, trata sobre um projeto que atinge, diretamente, crianças entre zero e seis anos de idade. O projeto estadual foi lançado em 2016 e deve envolver no auge da execução, quase 800 agentes comunitários de saúde divididos em 80 equipes de trabalho.

“Estamos concluindo o modelo de visitação domiciliar para que possamos orientar os pais sobre como estimular as crianças com atividades que promovam a habilidade de linguagem, desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento cognitivo”, comenta Priscylla Aguiar, coordenadora do PIA.

Inicialmente, informou a Sesacre, o projeto tem como proposta ser desenvolvido nas cidades de Rio Branco, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Porto Walter e Santa Rosa do Purus. A meta é realizar 54 mil atendimentos a crianças, atendendo um total de 48 mil famílias.

“Esse é um dos grandes programas do governo Tião Viana. O ‘Primeira Infância’ envolve pais, servidores, crianças, e o sistema num todo. É um trabalho formiguinha, diferenciado, que tem uma enorme escala de abrangência. A gente tem um contato com essas crianças desde o pré-natal da mãe. É uma das grandes armas para ao desenvolvimento da vida. O governo tem um compromisso com as pessoas”, afirmou o secretário de Saúde do Acre, Gemil Júnior.