Marcus critica “cores partidárias” no debate sobre a passagem e quer aprovação da subvenção à tarifa

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/02/2017 09:49:03

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, criticou a politização do debate sobre o aumento da passagem de ônibus em Rio Branco e pediu responsabilidade quanto ao tema. As declarações foram dadas ao ac24horas neste último final de semana, enquanto cumpria agenda no bairro Esperança.

Para o prefeito, as “cores partidárias” devem ser esquecidas no contexto da discussão sobre a tarifa, que envolve milhares de usuários do transporte coletivo, 70 mil só de estudantes.

Há duas semanas, o Conselho Tarifário aprovou o aumento da passagem de R$ 3 para R$ 3, 80 (cheia) e da tarifa estudantil de R$ 1 para R$1,14, mas a prefeitura encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que deve ir a plenário nesta terça-feira, com o objetivo de subsidiar parte desse valor diminuindo a tarifa. A passagem normal ficaria em R$ 3,50 e a estudantil permaneceria em R$ 1.

“Esse é um assunto que todos nós devemos tratar com responsabilidade e esquecer um pouco cores partidárias, discussões políticas.”

“Eu espero a lucidez do debate da Câmara para votar o projeto já na terça-feira, porque na maioria das escolas as aulas começam dia 20 e o dia 06 de março e o meu pedido aos vereadores é que a gente resolva isso antes do início do ano letivo”, acrescenta Viana.

O subsídio será possível com o recolhimento do ISS e outorga pago pelas empresas de ônibus ao Município, já que desde dezembro de 2016, a lei municipal que isentava as empresas perdeu sua validade.

“A prefeitura desde dezembro que não tem mais lei fiscal, isenção fiscal caiu. A prefeitura fez um projeto de lei a exemplo do que outras capitais fazem. A prefeitura vai subsidiar a diferença, 30 centavos, e pro estudantes o subsídio é de 90 centavos”, lembrou o prefeito.