Localizado corpo de homem que desapareceu no rio Acre

João Renato Jácome - 20/02/2017 14:46:51

Homens do Corpo de Bombeiros localizaram a cerca de 30km da cidade de Xapuri, o corpo do freteiro Clébson Calixto dos Santos, de 36 anos, que tentou atravessar o rio Acre na madrugada da última sexta-feira, dia 17.

A vítima teria ligado para a esposa por volta das 1h40 e disse que não havia mais catraias para fazer travessia pelo rio até o bairro Sibéria e que iria para casa nadando. Não demorou muito, e ele desapareceu, provavelmente após se afogar num banco de areia.

No dia do acidente, o rio estava com o nível muito acima do normal, inclusive com a correnteza forte, o que pode ter causado o desaparecimento, uma vez Clébson não tinha o costume de nadar no rio, segundo contou a ex-mulher dele, Neucineia Soares.

Somente neste domingo, dia 19, a equipe dos Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre conseguiu localizar o corpo e levar para o necrotério da cidade de onde o corpo entregue para a família.