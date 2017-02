Inscrições para o Bombeiro Mirim do Acre começam em março

João Renato Jácome - 20/02/2017 13:32:37

As crianças entre 12 e 14 anos vão poder se inscrever para a edição 2017 do projeto Bombeiro Mirim do Acre entre os dias 06 e 08 de março. A informação foi repassada pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, dia 20. Ao todo serão 1,5 mil vagas disponibilizadas à comunidade.

As atividades do programa serão desenvolvidas nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Rio Branco e nas vilas Lagoinha e Santa Luzia.

Vale lembrar que para participar do projeto, os candidatos também precisam estar matriculados em escola da rede pública de ensino, ter bom comportamento e bom rendimento escolar.

As inscrições poderão ser feitas, em Rio Branco, em um dos quatro núcleos do programa: CEJA do São Francisco, CEJA da Estação Experimental, CEJA do Aeroporto Velho e Cidade Nova. Para mais informações basta ligar nos telefones (68) 9-9974-3596 e 9-9912-8785.