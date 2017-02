Ilderlei Cordeiro está agradando alguns petistas de Cruzeiro do Sul

Nelson Liano Jr. - 20/02/2017 20:28:22

Esses dias conversei com um amigo com ligações com a FPA, em Cruzeiro do Sul, que não poupou elogios ao atual prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Essa minha fonte, inclusive, participou ativamente da campanha de Carla Brito (PSB) à prefeitura. Ele me disse: “o Ilderlei está tendo uma boa relação institucional com o Governo do PT por conta da alagação. Mas não apenas nesse ponto. Houve entendimento em relação a manutenção da Avenida Mâncio Lima (que sempre foi polêmica). Está se comportando de maneira muito diferente em relação as gestões do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB),” afirmou. Segundo o informante quem está abrindo os caminhos para o entendimento com o Governo do Estado é o vice Zequinha Lima (PP), que militou durante muitos anos no PC do B, antes de mudar de time.

Pano pra manga

Não sei como o grupo ligado ao Vagner vai entender essa aproximação, ainda que só institucional. Mesmo porque quando Ilderlei era deputado federal e o atual governador Tião Viana (PT), senador, os dois se davam muito bem. O então senador era uma espécie de conselheiro político mais velho de Ilderlei.

Ajuda de lá

O vereador Franciney (PT) é um que me falou que vai aprovar projetos de Ilderlei que sejam para ajudar a população. Aliás, o vereador petista deverá fazer uma oposição suave ao atual prefeito. Vai remar conforme a corrente do rio Juruá.

Não tem pra onde correr

Mas não acredito que exista a menor possibilidade de Ilderlei voltar para a FPA. Mesmo porque quase todo o seu secretariado é formado por pessoas muito próximas de Vagner Sales. Teria que fazer uma ampla reforma para poder ficar mais livre e independente.

“Companheiros”

Em 2010, Ilderlei resolveu não se candidatar à reeleição para deputado federal. Naquela ocasião participou de comícios para ajudar Tião se eleger governador. Teve uma irmã que foi secretária do governo petista e realmente sempre manteve uma boa relação com Viana.

Mudanças no Acre

Essa reunião do governador Tião Viana com toda a bancada federal para tratar da violência no Estado é um fator positivo. Não dá pra passar a vida inteira brigando. Escrevi centenas de vezes que os nossos políticos precisavam melhorar as relações institucionais em função das necessidades da população. As enchentes no Juruá e o problema de segurança pública estão encurtando os caminhos para uma vida política mais diplomática no Acre.

Antes tarde do que nunca

Muita gente vai dizer que essa postura só está acontecendo porque o atual Governo está desgastado. Não importa. Se forem mais dois anos de uma gestão desastrosa quem vai pagar a conta é o povo. E o próximo governador, seja da oposição ou da FPA, irá pegar um Estado quebrado. Que o tempo que falta de governo seja produtivo para todos e ponto final. Não é bom pra ninguém morar num lugar em eterno “pé de guerra”.

Destino correto

O fato de um deputado de oposição ajudar um prefeito da FPA ou um do PT destinar recursos para um oposicionista não significa que estão ajudando os partidos. Na realidade estão cumprindo o papel institucional. Afinal, o dinheiro é público e não tem cores partidárias.

Incoerência

Ainda que eu saiba que alguns deputados federais petistas não colocam dinheiro para prefeitos da oposição por desconfiarem dos seus propósitos. Esses aí ainda vão colher o que estão plantando. Podem ir arrumando a rede para balançarem na próxima balsa de Manacapuru.

A hora da disputa

Quando chegarem as eleições que cada um ocupe o palanque com o seu partido e apresente as suas propostas à população. Essa briga antes do período eleitoral é uma crueldade que tem como a maior vítima o povo. Ser político é servir e não ser servido.

De olho

Aliás, vejo em alguns nomes colocados para a disputa do Senado um oportunismo sem fim. Gente que nunca ajudou o Acre em nada e agora quer pegar uma carona para usar o Estado em benefício próprio. Quem são? É só olhar para os pretendentes e ver quem ajudou o Acre de verdade. Não vale aqueles que só fizeram política. Tem que ter serviço prestado. Falar é fácil, quero ver realizar.

Questão de mérito

Na minha opinião, ser senador é a coroação de uma carreira política. Precisa ter experiência de gestão seja como governador ou prefeito. Ou pelo menos ter sido um deputado federal que tenha trazido recursos para o Acre. Não valem aqueles que só fazem política e nunca ajudaram em nada.

Uma nova geração

No Acre a política do Acre tem que mudar. Mais entendimento e menos conflitos. Claro que ninguém precisa andar de braço dado com o seu adversário. Mas o respeito é importante para quem teoricamente tem um mandato para ajudar a população. Nesse sentido, tenho visto novos político acreanos mais arejados e com disposição de entendimento com o contraditório.

Chega de choro

Li a respeito das várias reclamações do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT) das dividas deixadas pelo seu antecessor Cleidson Rocha (PMDB). A questão é muito simples, se o atual prefeito tem alguma prova de dinheiro gasto irregularmente que procure o órgão competente e denuncie. No resto, pare de reclamar e simplesmente trabalhe.

O tempo é precioso

Já escrevi sobre isso, mas vou repetir. Essa conversa de que ainda está longe das eleições e, portanto, não se deve debater nomes e projetos políticos é balela. O Brasil e o Acre estão passando por uma profunda transformação. Acho que as forças políticas devem começar os seus debates internos. O momento é propício para articulações. Assim quando virar o ano teremos um quadro mais ou menos definido. Além disso, as eleições agora acontecem num período de campanha muito curto e quem não trabalhar com antecedência vai ficar só assistindo a banda passar…