Hospital Santa Juliana não atenderá mais pacientes conveniados com a Unimed

Da redação ac24horas - 20/02/2017 18:09:53

A partir desta terça-feira, 21, os usuários da Unimed Rio Branco não terão mais cobertura do Plano de Saúde no Hospital Santa Juliana. A informação foi repassada ao ac24horas, por meio de um comunicado, assinado pelo Bispo Dom Joaquim Pertinez, presidente das Obras Sociais da Diocese de Rio Branco, responsável pelo gerencimento da Unidade Hospitalar.

De acordo com a Direção do Hospital, a Unimed não renovou o contrato e as tratativas para reajuste do contrato, que ocorrem desde 2016, não prosperaram.

“A direção do Hospital reafirma que tem total interesse em continuar atendendo os usuários da UNIMED. Contudo, a partir desta data, não temos mais normas, obrigações e tabelas para disciplinar o sistema de atendimento com o pós pagamento aos quase 30 mil beneficiários do sistema UNIMED”, informa o comunicado.

Entenda o caso

O Hospital Santa Juliana recebeu um ofício da UNIMED, no dia 02/02/2017, informando que o Contrato não seria renovado, automaticamente, no dia 20/02/2017, e que a UNIMED enviaria uma nova minuta de Contrato no dia 10/02/2017.

No dia 14/02 (seis dias antes de vencer o contrato) o Hospital recebeu a prometida minuta contratual da UNIMED, porém, sem as devidas tabelas anexadas de diárias, taxas, materiais e honorários médicos que são parte integrante deste tipo de Contrato.

Diante disso, a direção -do Hospital enviou reiteradas solicitações para que a UNIMED encaminhasse as referidas tabelas. No dia 15/02, a empresa enviou a tabela dos honorários médicos, porém, sem reajuste algum e idêntica aos valores praticados no Contrato de vigência que expirou ontem (19/02); e, somente, no dia 16/02, foram encaminhadas as tabelas das diárias, taxas e materiais, praticadas em 2016, nas quais também nenhum reajuste foi aplicado.

“Diante deste cenário, de total descaso com a situação contratual por parte da UNIMED, o Hospital Santa Juliana pede a compreensão dos conveniados pelo encerramento dos atendimentos, pois nos anos de Contrato com a operadora de saúde, criou um vínculo fraterno com seus usuários e, sempre, procurou oferecer um tratamento humanizado e”de qualidade a todos os que precisaram dos serviços do Hospital Santa Juliana”, finaliza o documento.