Hemoacre dá início a campanha de coleta de sangue nesta segunda

Da redação ac24horas - 20/02/2017 08:34:26

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre (Hemoacre) fará ações programadas nos dias, 20, 21, 22 e 23 deste mês para manter o estoque de sangue na semana de carnaval.

Nesta segunda-feira, dia 20, a atividade externa será no Ministério Público do Estado (MPE) das 8 às 12 horas. Na terça e quarta (21 e 22), as coletas de sangue estarão sendo realizadas no Hemocentro com os agentes penitenciários das 8 às 17 horas.

Na quinta (23) duas atividades estão programadas: a primeira, das 8 às 17 horas, no próprio Hemocentro com os profissionais da Polícia Civil e a segunda em Senador Guiomard.

Doação – Para fazer a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 quilos e ter em mãos um documento oficial original com foto para apresentar e estar bem de saúde. Não é preciso esta em jejum, mais é aconselhável evitar comidas gordurosas no dia da doação.