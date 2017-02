Estudante acreano de 21 anos desparecido no Rio de Janeiro morreu vítima de acidente de moto

O GLOBO - 20/02/2017 20:18:11

Desaparecido desde a madrugada do último sábado, o estudante Wanderson Amorim do Nascimento, de 21 anos, foi encontrado morto após sofrer um acidente de moto na Linha Amarela, próximo à Praça do Pedágio. A morte foi confirmada nesta segunda-feira por amigos e familiares do universitário, que estudava Arquitetura na Faculdade Anhnaguera, em Niterói.

O acidente aconteceu por volta de 3h30m da manhã de sábado e, por causa do estado do corpo, foi difícil identificar a vítima.

O pai de Wanderson, João Batista Campos, lamentou a morte do filho nesta segunda-feira.

– Estou aqui triste, mas conformado com a vontade de Deus – disse.

Acreano, Wanderson Amorim do Nascimento saiu de casa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, de moto, por volta de 1h, para ir à Pedra da Gávea, ponto turístico na Zona Sul do Rio, mas nunca chegou à trilha que leva ao local.

Amiga da família do universitário, Thainá Félix, de 29 anos, descreve as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

— Acabamos de receber a notícia do óbito do meu amigo. Sofreu um acidente de moto e, por conta da gravidade, o corpo demorou a ser reconhecido, por isso, só fomos avisados agora — afirma.

No Facebook, Francisca Campos, mãe de criação de Wanderson, agradeceu a todos que ajudaram na busca por Wanderson.

“A todos meus amigos, agradeço de coração o empenho em busca do meu filho. Mas ele partiu, está com Deus! Estou firme em meu Deus que eu confio de todo coração. Grande abraço a todos!” – escreveu.

Wanderson se juntaria a um grupo que conheceu pela internet para subir a trilha, mas não chegou sequer ao ponto de encontro. A responsável pelo grupo recebeu um áudio dele avisando que tinha sido parado numa blitz e liberado, mas que estava atrasado. Na mensagem, ele diz ainda que estava “meio perdido”.

Depois, houve apenas uma mensagem para a mãe, por volta das 5h, dizendo “oi, mãe”.

– Nós estamos desconfiados que ele nem ao menos escreveu essa mensagem – conta Thainá.

Os amigos do acreano fizeram uma mobilização em redes sociais à procura dele. Eles obtiveram o áudio enviado por Wanderson, às 1h54m, avisando que estava atrasado. O rapaz disse que não sabia chegar à Pedra da Gávea: “Então, eu tô no caminho. A polícia parou. Aí eu fui liberado. Passei quase 30 minutos lá. Me atrasei um pouco. Não sei onde é a Pedra da Gávea. Acho que tô meio perdido. Vou acabar voltando para casa”.

De acordo com amigos, o universitário era um rapaz calmo, que não bebe, não fuma e não usa drogas. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo.