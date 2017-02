Defensoria Pública realiza atendimento jurídico nesta 2ª

Da redação ac24horas - 20/02/2017 08:30:25

Nesta segunda-feira, 20, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE) realiza, no Terminal Urbano de Rio Branco, das 7h30 às 13 horas, uma atividade de orientação jurídica e divulgação dos seus serviços em comemoração ao “Dia Mundial da Justiça Social”.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, mas foi comemorada pela primeira vez em 2009, tendo como objetivo apoiar os esforços da comunidade internacional para a erradicação da pobreza, promoção do trabalho digno, igualdade de gênero, bem-estar e justiça para todos.

“A Justiça Social é um princípio fundamental para atingirmos a coexistência pacífica e próspera dentro e entre as nações, ultrapassando e destruindo as barreiras enfrentadas pelo cidadão. Por isso, a DPE vem reforçar os princípios da Justiça Social, por meio de ações que promovam a cidadania”, disse o defensor Celso Araújo Rodrigues, coordenador do Núcleo de Cidadania. Com informações da Agência Acre