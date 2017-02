Bandidos rendem segurança e roubam dinheiro do Bradesco

Jairo Barbosa - 20/02/2017 09:08:40

A agência do banco Bradesco, localizada na Avenida Carlos Gomes, área central de Porto Velho, foi alvo de um ousado assalto na manhã desta segunda feira (20).

Segundo informou a Polícia Militar rondoniense, três homens que ocupavam um carro, invadiram a agência, renderam os vigilantes e foram até o cofre do local, de onde levaram uma quantia não informada.

Segundo a PM, funcionários disseram que o expediente tinha acabado de iniciar, quando os criminosos chegaram fortemente armados e surpreenderam a segurança, funcionários e clientes.

Ainda de acordo com a PM, toda ação foi gravada pelo sistema interno de monitoramento do banco, e as imagens podem ajudar a identificar os suspeitos.