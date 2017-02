Bandidos invadem casa na zona rural, entram na mata e são presos pela PM de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 20/02/2017 20:24:01 Corresponde no Vale do Juruá

Cinco homens invadiram neste domingo, 19, uma residência na Vila Lagoinha, localizada a 25 km do perímetro urbano de Cruzeiro do Sul. Dois deles estavam armados. Segundo informações da Polícia Militar, os acusados roubaram uma pequena quantia em dinheiro, dois celulares e os documentos pessoais do proprietário do imóvel.

O roubo ocorreu durante a madrugada. De acordo com o comandante da PM no município, Major Lázaro Moura, três PMs são destacados para garantir a segurança da comunidade. Avisados do crime, eles pediram reforço da corporação. Uma segunda viatura foi deslocada à vila.

No total, sete policiais participaram da perseguição aos criminosos. Os PMs precisaram fazer buscas dentro da mata, onde os cinco haviam se refugiado. Pelo amanhecer, foram presos no ramal dos Caracas e encaminhados à delegacia geral de Polícia Civil do município.

O major Moura elogiou a atuação dos policiais militares e destacou a eficiência da corporação no combate ao crime em Cruzeiro do Sul. “São estamos sempre prontos para atender à população”, ressaltou.