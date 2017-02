Aulas das escolas de ensino regular do Acre iniciam hoje

Da redação ac24horas - 20/02/2017 08:32:24

Aulas começam para mais de 154 mil alunos alunos da zona urbana matriculados na rede pública estadual dos 22 municípios acreanos nesta segunda-feira, 20. Só na capital são 74.283 mil estudantes. Os demais alunos são das 443 instituições rurais, que juntas totalizam 119 mil estudantes.

A coordenadora de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), Silzete Lima, informa que além da zona rural, as escolas de tempo integral e militar também não iniciarão as aulas nesta segunda-feira por estarem passando por ajustes e adequações.