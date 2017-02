Apagão na fronteira deixa 17 mil frangos mortos e prejuízo de R$ 250 mil

João Renato Jácome - 20/02/2017 09:03:14

No Vale do Alto Acre, um apagão no sistema de eletricidade da Eletrobras Acre, que durou cerca de duas horas, deixou um prejuízo estimado em R$ 250 mil, numa área rural localizada em Assis Brasil. Sem energia, mais de 17 mil frangos acabaram morrendo. As imagens são estarrecedoras.

Não é a primeira vez que casos como esse ocorrem. Em 2015, uma família teve prejuízo estimado em R$ 100 mil quando mais de cinco mil frangos morreram por conta do calor dento dos galpões. Sem energia, é impossível manter a temperatura do local em nível ideal à sobrevivência dos frangos.

Sobre o assunto, a Eletrobras Distribuição Acre, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região, ainda não se manifestou sobre a falha do serviço. A empresária Josefa Lopes deve acionar a Justiça e registrar o caso na delegacia de polícia. Após a queda na rede, o serviço voltou, mas em uma fase apenas.

Em entrevista a uma equipe de reportagem na cidade, a empreendedora afirmou que está ainda mais temerosa porque mesmo com o prejuízo terá de pagar um empréstimo feito no Banco da Amazônia. “Faltou energia e voltou. Mas voltou só em uma fase. Mas não funcionam todos os equipamentos apenas com uma fase. Logo depois, faltou energia totalmente”, lamentou.