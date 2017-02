Rio Branco (FC) goleou o Andirá por 7 x 1 na estreia do campeonato estadual no estádio Florestão

foto: Manoel Façanha

No segundo jogo nesta temporada, o rio Branco FC, outra vez, mostrou que nem de longe se parece com o time do ano passado, que fez a pior campanha do clube em quase 100 anos.

Na estréia da equipe no estadual de futebol, na noite deste domingo (19) no estádio Florestão, o RBFC goleou o Andirá por 7 x 1 e lidera a competição. Dois jogos na próxima quinta feira ainda irão fechar a 1ª rodada.

Destaque para o atacante Araújo Jordão, que marcou 3 gols. Outro jogador do Estrelao que festejou a vitória, foi o meia Giovani, que marcou seu primeiro gol com a camisa estrelada.

O Rio Branco, volta a campo somente no próximo domingo, e precisa continuar a preparação para o jogo contra o Gurupi, pela Copa do Brasil.

Atlético também goleou

No jogo de abertura do estadual, o Atlético Acreano derrotou o Humaitá por 6 x1.