Homem é morto a terçadadas em Brasileia na noite de sábado

Da redação ac24horas - 19/02/2017 08:01:43

Uma briga de casal acabou em tragédia na noite de sábado (18), em Brasileia. Um homem identificado como Deurisvan da Silva Pereira foi assassinado a golpes de terçado por três homens após agredir a esposa.

Um dos acusados teria entrado na casa no momento que Deurisvan agredia a mulher e pedido para ele parar. Deurisvan teria respondido ao apelo com um soco no rosto do homem que saiu prometendo voltar.

O homem voltou na companhia de mais dois, todos armados com um terçado e mataram Deurisvan a terçadadas. A Polícia chegou até o local, mas, os homens já haviam se evadido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).