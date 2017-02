Soldados do Corpo de Bombeiros continuam a auxiliar vítimas da enchente do rio Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/02/2017 08:01:55 Corresponde no Vale do Juruá

Os homens do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul continuam a trabalhar em prol dos atingidos pelas cheias do Rio Juruá e Paraná dos Moura. Nos últimos dois dias, integrantes da corporação distribuíram 255 sacolões e 255 kits de limpeza aos moradores.

Segundo o subcomandante da instituição, o capitão Rômulo Barros, na comunidade da Foz do Paraná, onde houve 100% dos imóveis atingidos pela enchente, foram distribuídas 180 cestas básicas e 180 kits de limpeza. Além disso, outras oito comunidades, ambas do município de Rodrigues Alves, foram beneficiadas com os donativos.

“Esse trabalho foi feito no Trapicho 7 de Setembro, Praia da Amizade, Guarani, Baixada da Nova Cintra, Luzeiro, Mudurucuns, Pucalpa e Gleba Pavão”, informou Barros.

As doações foram possíveis graças às doações feitas pelo governo do Estado.

Coordenado pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o cadastro das vítimas e a estrega dos donativos, a Campanha Juruá Solidário contou com a colaboração do Exército, da Marinha e da Polícia Militar.

Segundo Rômulo Barros, as atividades serão estendidas também ao município de Cruzeiro do Sul. Para isso, os Bombeiros elaboram um cronograma de trabalho.