Prefeitura de Mâncio Lima espera receber mais de 20 mil pessoas durante o Carnaval 2017

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/02/2017 08:14:05 Corresponde no Vale do Juruá

Equipes da prefeitura de Mâncio Lima finalizam os detalhes para o Carnaval mais badalado da região do Juruá. Com o cancelamento da festa em Cruzeiro do Sul, os organizadores do evento esperam receber, entre sábado, 25, e terça, 28, mais de 20 mil pessoas.

O evento, tradicionalmente realizado na Alameda das Águas, terá uma estrutura com 20 bares para venda de bebidas, além de outros 14 quiosques para comercialização de comida.

Segundo o assessor de imprensa da prefeitura, Jenildo Cavalcante, a tranquilidade do evento será garantido tanto pela Polícia Militar, quanto pela prefeitura, através da contratação de seguranças particulares.

Como o local onde a festa acontece fica às margens do rio, o Corpo de Bombeiros, a Marinha e salva-vidas estarão a postos para quaisquer eventualidades.

Na manhã desta sexta-feira, 17, o prefeito Isaac Lima (PT) se reuniu com o comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, Major Lázaro Moura.

“Ainda não sabemos a quantidade do efetivo que seremos capazes de deslocar a Mâncio Lima durante as quatro noites de Carnaval. Mas será o suficiente para garantir a segurança dos brincantes”, disse o major.

Segundo Jenildo, uma das decisões já tomadas pela equipe é a proibição de entrada no local do evento com mochilas, objetos de vidro e caixas térmicas. Os frequentadores também serão revistados antes de adentrarem no ambiente.

Cinco bandas locais foram contratadas pelo executivo municipal para animar a festa.

Comerciantes locais esperam que o evento aumente as vendas.

Estrutura hoteleira

Para quem estiver se programando para brincar o Carnaval em Mâncio Lima é necessário estar atento à limitação da estrutura hoteleira no município.

De acordo com Jenildo, há apenas duas pousadas disponíveis, com a oferta de aproximadamente 20 cômodos.