PF apreende jabutis e macaco-prego em residência no Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/02/2017 17:25:53 Corresponde no Vale do Juruá

A Polícia Federal (PF) autuou, no município de Cruzeiro do Sul, um homem após apreender, na residência dele, 15 jabutis e um macaco-prego. O imóvel fica localizado no bairro Cohab. A ação foi possível graças a uma denúncia anônima.

Segundo os agentes, os jabutis foram encontrados dentro de um viveiro, no quintal da residência. A PF suspeita que os animais eram destinados à comercialização. O macaco-prego, segundo os autuados, pertencia a uma senhora de 66 anos, que residia no mesmo imóvel.

Após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), eles foram liberados e precisarão comparecer à Justiça. A depender da decisão judicial, eles poderão pagar multa de até R$ 8 mil.

Os animais foram devolvidos ao seu habitat natural.