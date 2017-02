Ministério Público do Acre realiza 9ª Reunião de Acompanhamento Tático-Operacional para 2017

Assessoria - 18/02/2017 08:07:50

Com a presença de membros e servidores gestores, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, nesta sexta-feira (17), a 9ª Reunião de Acompanhamento Tático-Operacional (RAT). O objetivo do encontro é desdobrar a estratégia do planejamento estratégico, delineada no Plano Geral de Atuação (PGA), em nível de ações por setores da instituição para o exercício de 2017.

O procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Alburquerque Lima Neto, abriu a reunião, destacando o evento como uma oportunidade para revisar e traçar novos caminhos para a instituição. “Queremos promover uma linha de debate e discussão sobre o trabalho que desenvolvemos, sobre os nossos erros, o que precisamos melhorar, corrigir, de forma que o MP possa continuar avançando em prol da defesa da sociedade”.

O modelo de governança da atual gestão, em execução desde 2014, já estabelecia reuniões regulares de gestão – antes denominada Reunião de Gestão Tático-Operacional – como um dos instrumentos indispensáveis à materialização do planejamento estratégico. Com a Resolução nº 147, de 21 de julho de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que dispõe sobre o planejamento estratégico do Ministério Público, o MP brasileiro assumiu conceitos, conteúdos e formas similares de conduzir o planejamento.

Inovar para o cidadão

Na 9ª RAT, a proposta foi promover a inovação para o cidadão, por meio da criação de experiências que gerem valor social, vislumbrando a ampliação de instrumentos de apoio à execução ministerial, como a exploração plena do potencial dos órgãos auxiliares e outros instrumentos complementares que fortalecem a atuação extrajudicial. É o que explica a diretora de Planejamento e Gestão Estratégica do MPAC, Beth Oliveira.

“Estamos fazendo uma revisão técnica do que programamos em 2015 para o exercício de 2016/2017, e tentando avançar com a construção de indicadores de impacto social. Em que medida o MP, em suas ações judiciais e extrajudiciais, afeta de forma significativa a vida do cidadão. Com base nisso, queremos avançar e visualizar a nossa ação para o conjunto da sociedade, em particular para as populações mais vulneráveis”.

Banco de Projetos e Prêmio MPAC

Na ocasião, também foram lançados pelo procurador-geral, Oswaldo D’Albuquerque, e pela corregedora-geral, procuradora de Justiça Kátia Rejane, o Banco de Projetos e o Prêmio MPAC.

O Banco de Projetos é um depositário de iniciativas exitosas, executadas pelas várias unidades da instituição, que serão organizadas em um espaço virtual pela Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, junto à Corregedoria Geral do MPAC.

“Ali estarão todas as ações, iniciativas e projetos que os membros e servidores executam nas suas unidades e que promovem o crescimento do MPAC, agregando valor tanto para a instituição quanto para a sociedade”, ressalta a diretora de Planejamento.

Já o Prêmio MPAC permitirá o reconhecimento das experiências que obtiverem maior êxito para a instituição e a sociedade, que serão avaliadas por uma equipe e premiadas em diferentes categorias, como forma de reconhecer e motivar os responsáveis pelas iniciativas.

Thiago Fialho – Agência de Notícias do MPAC

Fotos : Tiago Teles