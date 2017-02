Moradores cobram providências de Ilderlei Cordeiro quanto a recuperação das vias em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 18/02/2017 Corresponde no Vale do Juruá

A maior reclamação dos condutores de veículos automotores de Cruzeiro do Sul tem sido o estado precário da malha viária da cidade. Algumas vias estão intrafegáveis. A maioria delas requer intervenção imediata, dada a quantidade de buracos existentes.

Moradores reclamam ainda da insegurança decorrente da precariedade das ruas. Ciclistas e pedestres temem ser atropelados em decorrência da necessidade de carros e motocicletas desviarem dos buracos.

No bairro João Alves, os próprios residentes de um trecho da Rua Antônio Costeira agiram resolveram minorar a precariedade da via, com o uso de areia e cimento.

Nem mesmo o centro da cidade escapa ao problema. Na Avenida Boulevard Thaumaturgo, uma das mais movimentadas de Cruzeiro do Sul, a reportagem registrou depressões no asfalto que prejudicam o tráfego.



Segundo um morador que não quis se identificar, a prefeitura tentou remediar o problema com o uso de barro, mas as chuvas e o trânsito intenso voltaram a danificar o local.

No bairro da AABB, parte da Avenida Féllix Gaspar cedeu e precisou ser sinalizada pela Ciretran. Apenas motocicletas conseguem passae pelo local.

Em vão, a reportagem do ac24horas tentou localizar, na tarde deste sábado, 18, o secretário de Obras e Infraestrutura do município, Joel Correia de Queiroz.

O assessor de comunicação da prefeitura, Neto Vitalino, uma vez mais, também não atendeu aos telefonemas feitos pela reportagem.