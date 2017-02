Ex-prefeito Cleidson Rocha deixa dívidas de R$ 16 milhões para os cofres de Mâncio Lima

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/02/2017 09:53:39 Corresponde no Vale do Juruá

O ex-prefeito de Mâncio Lima Cleidson Rocha (PMDB) deixou uma dívida de mais de R$ 16 milhões para os cofres do município. O desfalque tem inviabilizado o início da gestão do petista Isaac Lima (PT), segundo o que ele afirma. Cleidson governou o município por dois mandatos.

Dedicado a recapear as ruas do município, que estavam quase intrafegáveis, o novo prefeito precisou buscar ajuda do governo estadual. Com apoio do Deracre, a prefeitura já iniciou o serviço de tapa-buracos.

Segundo Isaac Lima, só em contas de energia elétrica, seu antecessor acumulou dívidas de R$ 4,5 milhões, que tiveram de ser renegociadas com a Eletrobras. Com a Previdência Social, o montante chega a R$ 1,4 milhão.

Outro problema são as obras inacabadas deixadas pela gestão do peemedebista. Antigos fornecedores também têm cobrado as dívidas contraídas na administração passada.

A reportagem não conseguiu contato com o ex-prefeito do PMDB.