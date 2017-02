Dupla é presa por porte ilegal de arma no Belo Jardim

Da Redação - 18/02/2017 13:04:09

Luanison de Souza Afonso e Eislei Soares Marques, ambos de 22 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo em um ramal no bairro Belo Jardim I, no final da tarde desta sexta-feira, 17.

A guarnição do 2º Grupamento Tático da Polícia Militar do Acre chegou ao local por meio de uma denúncia anônima. No endereço informado, os policiais realizaram um cerco a residência em que estavam os dois denunciados em posse de duas escopetas, calibre 20 e 36, além de munições.

Homem é preso logo após cometimento de roubo

Ainda durante o serviço operacional da noite desta sexta-feira, um policial militar em seu momento de folga, com ajuda de populares, prendeu um rapaz de 18 anos, no bairro Nova Esperança, que roubou uma bolsa em posse de uma faca. O autor do crime foi conduzido por uma guarnição da PM para Defla.