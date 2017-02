Diretor do Detran-AC inaugura semáforo em Cruzeiro do Sul e defende municipalização do trânsito

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/02/2017 10:01:09 Corresponde no Vale do Juruá

O décimo semáforo da cidade de Cruzeiro do Sul foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 17, na Avenida 25 de Agosto. O ato contou com a presença do diretor do Detran, Pedro Longo. Segundo ele, o objetivo é aumentar a segurança de condutores de veículos automotores, ciclistas e pedestres no local.

Longo falou sobre os preparativos para o processo de municipalização do trânsito no município. Projeto de autoria do vereador cruzeirense Elenildo de Souza (PP), que prevê a municipalização, foi apresentado na Câmara dias atrás.

Segundo o diretor do Detran, com o processo concluído, o munícipio teria mais autonomia para redesenhar o fluxo do trânsito de Cruzeiro, aumentando a segurança e facilitando o dia a dia dos condutores.

Mas o mais importante é que o município contaria com mais recursos financeiros, decorrentes sobretudo da aplicação das multas.