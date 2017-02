Comandante da Polícia Militar afirma que mandou apurar autoria de vídeo que debocha dá corporação

Jairo Barbosa - 18/02/2017 13:25:27

Enquanto criminosos continuam atacando nas ruas do Estado, um vídeo de 15 segundos onde aparecem vários oficiais da Polícia Militar do Acre e o próprio comandante Coronel Júlio César em uma paródia à mensagem natalina dá corporação é o que vem tirando o sono da cúpula da PM que abriu uma sindicância para investigar a autoria da montagem que tirou sarro com os militares de alta patente.

Nele, vozes dublam as falas dos militares e debocham da Segurança Pública com ênfase para a Polícia Militar. No final do vídeo, aparece o coronel Júlio César.

O vídeo é uma montagem sobre a mensagem natalina dá corporação e circula desde o início de janeiro.

Na manhã deste sábado, o coronel Júlio César confirmou ao ac24horas que determinou a abertura de uma sindicância interna para tentar identificar a autoria do vídeo e a consequente responsabilização dos mesmos.

“Eu tomei conhecimento desse vídeo no início do ano. É um deboche a nossa tropa, a nossa corporação e a gente não vai aceitar isso. Eu nunca neguei qualquer reivindicação ou direito de manifestação legal dentro da tropa. Agora, esse vídeo é uma afronta”, disse o comandante.

Júlio César disse ainda que mandou a corregedoria da PM investigar a produção e a procedência do vídeo, mas que até agora não recebeu nenhum relatório parcial ou conclusivo da investigação.

“Olha, o coronel Ulisesses e o coronel Márcio estão cuidando disso. Eu não sei dizer agora em que pé está esse processo, mas garanto que está sendo investigado. A gente quer saber se partiu de dentro da corporação ou de fora, enfim, descobrir quem tem debochando dá imagem da PM”, finalizou.

Confira o vídeo montagem e o original abaixo: