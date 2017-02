Sebastião Viana regulamenta o Plano de Igualdade Racial

João Renato Jácome - 17/02/2017 08:58:17

Está no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 17, o Decreto que regulamenta o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, cuja proposta será totalmente realizada por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre (Sejudh). O documento foi assinado pelo governador Sebastião Viana.

Entre as ações do plano, o governo pretende “Garantir a presença dos movimentos sociais, a participação do movimento estudantil de saúde nos fóruns de discussão de promoção da igualdade racial, levando assim a fomentar o debate nas instituições de ensino superior na comunidade acadêmica”, diz um dos pontos do plano.

Outra medida visada pelo decreto é intensificar no serviço público, “políticas para o combate à discriminação por orientação sexual e todas as formas de violência contra a mulher, em especial na educação, no trabalho, na saúde e no sistema penitenciário, sempre com o recorte de gênero, raça e etnia”.