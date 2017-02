Romário apresenta documento que desmente uso indevido de diárias da Câmara de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 17/02/2017 07:27:10 Corresponde no Vale do Juruá

Acusado de ter recebido diárias para viajar à capital enquanto permanecia na cidade de Cruzeiro do Sul, o presidente da Câmara de Vereadores do município, Romário Tavares (PMDB), apresentou à reportagem do ac24horas um documento em que prova o pedido de postergação do deslocamento.

Segundo ele, no período em que deveria estar em Rio Branco, houve a necessidade de permanecer no município para cumprir obrigações concernentes ao cargo que ocupa como chefe do legislativo.

Encaminhado ao vice-presidente da Câmara, Clodoaldo de Souza Rodrigues (PR), o ofício detalha as atividades que Romário Tavares tem agendadas na capital, além de comunicar o adiamento da viagem para os dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24. O comunicado foi carimbado e assinado pelo vice-presidente.

Em Rio Branco, Romário terá encontros com membros da Câmara de Vereadores da Capital, com o conselheiro do Tribunal de Contas José Malheiros, com representantes da empresa Vance Assessoria e Auditoria Contábil, além de uma reunião, na Assembleia Legislativa do Estado, com o pessoal do setor jurídico para tratar sobre mudanças no regimento interno do legislativo cruzeirense.

“Meu objetivo, com essa agenda, é evitar processos judiciais e administrativos e uma possível reprovação das contas da nossa gestão”, disse Romário.

Ele também repudiou a reportagem do site responsável pela “denúncia”.

“Não fui procurado para esclarecer a questão, e esse tipo de conduta revela a má-fé de quem não apura as informações com responsabilidade”, concluiu.