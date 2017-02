Prefeito Zum, de Assis Brasil, garante R$ 2,3 milhões destinados pelo deputado federal Alan Rick

Da redação ac24horas - 17/02/2017 09:30:51

O prefeito de Assim Brasil, Zum (PSDB), que busca recursos em Brasília para investimentos e, área prioritárias em seu município, foi recebido no gabinete do deputado federal Alan Rick (PRB) que garantiu investimentos de R$ 2 milhões que serão destinados para ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), através da Funasa, além de R$ 300 mil para o Piso da Atenção Básica (PAB) destinados às ações do atendimento de saúde básica na localidade.

“Estou levando para o município no valor de R$ 300 mil para o Piso da Atenção Básica (PAB) destinado às ações e serviços de saúde, além dos recursos de cerca de R$ 2 milhões oriundos da Funasa que serão investidos na ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA”, disse Alan Rick, que garantiu os investimentos para o município de Assis Brasil, após reunião com o presidente da Funasa, Henrique Pires, e com o superintendente da Funasa no Acre, Raphael Bastos.

Segundo o deputado, “a previsão é que ainda nesse primeiro trimestre seja iniciada a licitação da obra. Assis Brasil ganhará praticamente uma nova ETA para melhorar o abastecimento de água”. O prefeito Zum destacou o trabalho que Alan Rick vem fazendo para destinar recursos para todos os municípios, deixando de lado as cores partidárias e procurando atender as necessidades da população de cada localidade do Acre. O prefeito ressaltou a importância dos investimentos.

“Quero agradecer ao deputado Alan Rick e sua equipe. Temos um município em área de tríplice fronteira, onde passam cerca de 7 mil turistas por mês. Temos uma cidade que está localizada num vale. É preciso que haja investimento na área de saneamento básico para evitar focos de doenças, como dengue e malária. Esse investimento que o Alan está fazendo através de suas emendas e da Funasa é de fundamental importância. O povo de Assis Brasil agradece muito por isso”, disse o prefeito”, finaliza Zum.