Policiais apreendem adolescentes com pistola em Manoel Urbano

Assessoria - 17/02/2017 17:55:39

Sandro de Brito/Assessoria Sepc

A Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar, no município de Manoel Urbano, na região periférica do município, dois adolescentes de 16 anos, após atentarem contra vida de de um jovem de 18 anos. A ação policial ocorreu ocorreu no inicio da noite de ontem, quinta-feira, 16.

A.C.S e T. S. F. e Bruno Gomes da Silva, 18, dispararam cinco vezes contra a vítima que foi atingida em uma das mãos.

Ao tomar conhecimento da situação, policiais civis e militares se dirigiram ao endereço e foram recebidos por Bruno Gomes da Silva, 18, que foi atingido na perna após apontar a arma (pistola 380) em direção dos policiais.

Em posse de Bruno, que foi encaminhado para à capital Rio Branco depois de receber atendimento médico, os policiais encontraram a arma usada no cometimento do crime e 12 capsulas intactas. Na mesma incursão, os dois adolescentes foram apreendidos também na região do atentado.

“Após tomarmos conhecimento da situação saímos em diligência e conseguimos apreender um dos menores que confessou sua participação no evento e apontou o endereço do segundo envolvido. Em seguida conseguimos localizar o endereço de Bruno que ao ser abordado apontou arma para os policiais e foi atingido na perna. São prisões de pessoas que já tem passagem pela policia que a partir de agora serão colocados a disposição da justiça”, disse o delegado Samuel Mendes.