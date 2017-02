Obra do Terminal de Integração do São Francisco entra em fase final

Assessoria - 17/02/2017 15:41:02

Nesta sexta-feira, 17, o prefeito Marcus Alexandre esteve no bairro São Francisco para inspecionar a obra do terminal de integração de ônibus que está sendo construído no bairro. Com a obra já em fase de acabamento, as equipes responsáveis pela execução do projeto trabalham agora na terraplenagem, construção dos acessos e adequação no trânsito da região. O terminal do São Francisco deve entrar em funcionamento na primeira quinzena de abril, sendo o quinto entregue durante a gestão do prefeito Marcus Alexandre.

“Depois de mais de vinte anos com apenas um terminal, o serviço de transporte coletivo de Rio Branco contará com sete pontos de integração, cinco nos bairros, um no centro da cidade e a nova rodoviária. Esse é o esforço que fazemos em busca de soluções para melhorar o transporte na nossa cidade”, disse Marcus Alexandre.

A construção de terminais para sistema de integração é uma ação que objetiva reduzir o tempo de espera e aperfeiçoar o percurso das rotas. O novo sistema já entrou em funcionamento na parte alta da cidade, a partir do Terminal Adalberto Sena/Xavier Maia.

De acordo com o Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck, “o Terminal do Adalberto Sena foi o piloto e nos próximos dias o sistema de integração funcionará também com os terminais da Cidade do Povo e UFAC e, tão logo concluída a obra, com o terminal do São Francisco, que vai funcionar com sistema fechado para agilizar a integração”, explicou Forneck.

Rio Branco conta com o Terminal Urbano no centro, e os terminais de integração da Baixada, em frente à Ceasa, o do Tucumã/Universitário, em frente a UFAC, o do Adalberto Sena e o da Cidade do Povo.