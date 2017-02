Prefeitura de Brasileia abre concurso com 33 vagas para educadores temporários

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 17/02/2017 08:17:47

A Prefeitura de Brasileia publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira (17) a abertura do processo seletivo para o preenchimento de 33 vagas imediatas e 66 para cadastro de reserva para educadores em contrato temporário. Os selecionados vão atuar como agente de educação na zona rural do programa ‘Asas da Florestania’ e como professor da zona rural da rede municipal de educação.

As inscrições terão início no dia 20/02/2017 e término em 22/02/2017e serão feitas na Secretaria Municipal de Educação, localizada no endereço: Rua 02 de Novembro nº 102 – Bairro: Raimundo Chaar. A seleção será em etapa única de análise de títulos (currículo)

A carga horária semanal agente de educação é de 30 horas e do professor é de 25 horas, com remuneração mensal de R$ 937,00 para os agentes; R$ 1.120,68 para professor nível médio e R$ 1.415,40 para os com nível superior.

O candidato deverá se inscrever em apenas uma área e entregar currículo sem foto de identificação com as comprovações legíveis acompanhado da ficha de inscrição (Anexo II). Os portadores de deficiência deverão declarar na ficha de Inscrição esta condição, anexando laudo médico emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência correspondente ao código de Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

O resultado preliminar da Prova de Títulos será divulgado até o dia 02 de março de 2017. 6. Será aprovado/classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Em caso de empate, o desempate será por: Maior tempo de Experiência Profissional na área que concorre; Maior Nível de Formação Acadêmica/Escolaridade; Maior idade; Sorteio. Do total de vagas, 5% ficarão reservadas aos candidatos com deficiência

O concurso terá validade de 10 (dez) meses, a contar da data da publicação da Homologação do Concurso. Os candidatos aprovados serão contratados temporariamente.

O edital completo pode ser consultado no DOE (http://diario.ac.gov.br/) desta Sexta-feira, edição Nº 11.998, páginas 85 a 91.