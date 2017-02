Nível do Rio Acre assusta em Brasiléia; veja imagens aéreas

João Renato Jácome - 17/02/2017 17:50:51

A cheia do Rio Acre, em Brasiléia e Epitaciolândia já deixa desabrigados. As autoridades precisaram correr para ajudar os populares que tiveram suas casas invadias pelas águas do manancial. Nesta sexta-feira, dia 17, o rio marcou 11,58m, já acima da cota de alerta. Saiba mais no vídeo.