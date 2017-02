Iteracre vai contratar 11 profissionais de nível superior e outros três com ensino médio

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 17/02/2017 08:39:41

O Instituto de Terras do Acre (Iteracre) abriu nesta sexta-feira (17) um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. O edital SGA/ITERACRE Nº 001, revela serem as vagas para Agente Administrativo (3) Arquiteto (1) Assistente Social (1) Engenheiro Agrônomo (4) e Engenheiro Florestal (4, com uma para portador de deficiência).

Os salários variam de R$ 6.824,40 para os engenheiros, R$ 2.681,27 para os assistentes sociais e R$ 1.157,10 para os agentes administrativos. As inscrições vão ser feitas posto de inscrição no Iteracre, situado à Rua Benjamin Constant, nº 856, 1º piso, Centro, em Rio Branco.

As inscrições ocorrerão no período de 20 de fevereiro à 03 de março de 2017, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br. No último dia, as inscrições nos sites se encerrarão às 12 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17h.

O Processo Seletivo Simplificado compreenderá duas fases: análise curricular (60 pontos) para a experiência profissional específica e titulação; Entrevista a ser realizada em locais e horários a serem divulgados DOE e corresponderá a 40 pontos.

No caso de igualdade de pontuação na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate: a) maior número de pontos no item Experiência Comprovada em Atividades pertinentes; b) maior número de pontos no item Títulos; e c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.ac.gov.br.