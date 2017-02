Grande quantidade de balseiros se acumula na passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 17/02/2017 18:03:35

Uma grande quantidade de balseiros se acumulou na tarde desta sexta-feira, 17, em um dos pilares da passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco. Homens do Corpo de Bombeiros e do Deracre tentam remover os troncos e galhos com a ajuda de uma retroescavadeira. Um rebocador também dá suporte ao trabalho.

O nível do rio Acre em Rio Branco na tarde desta sexta-feira é de 11, 26 metros. O manancial está a 2, 24 metros da cota de alerta, que é de 13, 50 metros.

O coordenador da Defesa Civil do Município, coronel George Santos, informou que a partir dos 12 metros, a prefeitura colocará em execução seu plano de contingência, primeiro com a construção de abrigos.

A previsão é de que o nível do manancial continue subindo na capital.